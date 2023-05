© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità saudite, secondo quanto si apprende, hanno concesso una visita consolare domani per la giovane hostess trevigiana, Ilaria De Rosa, arrestata alcune settimane fa e situata ora in un penitenziario vicino a Gedda, in Arabia Saudita. La 23enne non rispondeva ad amici e familiari da diversi giorni. L’ambasciata d’Italia a Riad è stata coinvolta e segue il caso.(Res)