Cina: Fitch, mercato veicoli a nuova energia potrebbe crescere di oltre il 30 per cento nel 2023

- Il mercato dei veicoli a nuova energia (Nev) in Cina dovrebbe registrare un tasso di crescita annua superiore al 30 per cento nel 2023. Lo riporta il quotidiano "China Daily" citando le stime formulate da Yang Jing, direttore del dipartimento di ricerca Asia-Pacifico presso la compagnia finanziaria e assicurativa statunitense Fitch Ratings. Le misure adottate dalla prima potenza asiatica per promuovere la diffusione dei veicoli a nuova energia nelle aree rurali potrebbero contribuire positivamente all'obiettivo di crescita dell'economia nazionale, fissato quest'anno a circa il 5 per cento. A quanto si apprende dai dati di settore, la produzione e la vendita di veicoli a nuova energia si sono attestate rispettivamente a 2,29 milioni e 2,22 milioni nei primi quattro mesi dell'anno, entrambe in aumento del 42,8 per cento su base annua. (segue) (Cip)