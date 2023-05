Cina: Fitch, mercato veicoli a nuova energia potrebbe crescere di oltre il 30 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso, in particolare, le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) hanno contribuito al 32 per cento del totale. Il segmento dei veicoli elettrici è stato dominato dalla casa automobilistica cinese Byd con una quota di mercato del 37 per cento, seguita dal colosso statunitense Tesla con una quota del 7,6 per cento. Sinora, oltre 40 casa automobilistiche hanno concesso sconti sui loro modelli più venduti dopo la guerra dei prezzi intrapresa dalla società di Elon Musk, che a gennaio ha iniziato ad operare tagli dei listini fino al 9 per cento. L'iniziativa ha contribuito a raffreddare la domanda di autovetture da parte dei consumatori, che tendono a posticipare gli acquisti in previsione di ulteriori sconti. (Cip)