Congo-Kinshasa: Ue condanna repressione dei manifestanti e uso spropositato della forza

- L'Unione europea condanna la violenta repressione di una manifestazione dell'opposizione lo scorso 20 maggio a Kinshasa e l'uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, compresi i minori. Lo afferma in una nota il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, auspicando che l'indagine giudiziaria indipendente richiesta dal ministero dei Diritti umani della Repubblica democratica del Congo (Rdc) faccia luce sulle circostanze e stabilisca le responsabilità per le violazioni osservate. "Il rispetto delle libertà civili, compresa la libertà di riunione e di associazione, è essenziale e costituisce un fattore determinante nello svolgimento di elezioni pacifiche. Uno spazio di libera espressione e dibattito è essenziale per consentire ai cittadini di esprimersi liberamente in vista delle elezioni. L'Ue si attende che le autorità congolesi creino le condizioni necessarie per raggiungere tale obiettivo", conclude la nota. (Com)