Camera: domani audizioni su sviluppo settore apistico

- Domani martedì 23 maggio, alle ore 13, presso l'aula della commissione Affari costituzionali della Camera, la commissione Agricoltura svolge l'audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi), dell'associazione miele in cooperativa, della Federazione apicoltori italiani (Fai), dei Consorzi apicoltori marchigiani, del Consorzio nazionale apicoltori (Conapi) e dell'Osservatorio nazionale miele, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)