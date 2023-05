Infrastrutture: Salvini, Ragusa-Catania è opera fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Catania, "abbiamo presentato l’avvio dei lavori del nuovo itinerario Ragusa - Catania, un’opera fondamentale che il popolo siciliano aspettava da tanto tempo. È una gioia, un’emozione e una missione sbloccare, accelerare e finanziare i tanti cantieri annunciati per anni, ma mai portati avanti. Solo in Sicilia sono previsti 28 miliardi di euro di lavori tra strade, autostrade e ferrovie". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Domani sarò in Senato per l’approvazione definitiva del decreto sul Ponte, una parte essenziale di un progetto che si inserisce nella creazione di una rete stradale e infrastrutturale adeguata, tra cui la velocizzazione della linea ferroviaria tra Palermo, Catania e Messina e tra Salerno e Reggio Calabria, per creare un’asse che unirà tutto il Paese con il resto d’Europa. L’ideologia dei 'no' ha già fatto perdere troppo tempo, procediamo spediti verso l’Italia dei 'sì'". (Rin)