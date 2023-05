Manzoni: Sala, ogni giorno cerchiamo di realizzare città auspicata da lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è molto orgogliosa di aver ospitato questo padre della patria, un sentimento avvertito con ancora più intensità da chi transita sotto la statua di Alessandro Manzoni in piazza San Fedele, un luogo su cui affaccia Palazzo Marino, che ogni giorno prova a realizzare la città libera, laboriosa, solidale e generosa auspicata da Manzoni per il bene della nostra comunità e di tutto il Paese". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento alla casa museo di Alessandro Manzoni in occasione delle celebrazioni Manzoniane in occasione dei 150 anni dalla morte dello scrittore alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Rem)