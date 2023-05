Germania: direttore intelligence interna, possibili sabotaggi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabotaggi compiuti dai servizi segreti russi sono possibili in Germania, “il rischio è aumentato”. A lanciare l'avvertimento è stato Thomas Haldenwang, il direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Come riferisce il quotidiano “Bild”, il funzionario ha evidenziato che i servizi segreti della Russia hanno la capacità di attuare sabotaggi “anche contro obiettivi tedeschi, soprattutto, infrastrutture critiche, se necessario”. Secondo Haldenwang, intensità, portata e complessità delle operazioni dell'intelligence di Mosca sono notevolmente aumentate dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. (Geb)