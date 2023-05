Droga: Polizia arresta tre persone in Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso a Milano, la Polizia ha arrestato tre persone: un cittadino ivoriano di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino algerino di 43 anni e un cittadino palestinese di 41 anni per furto aggravato in concorso tra loro. Verso le 17, gli agenti della Polfer, in servizio in abiti civili, hanno notato un gruppo di ragazzi spostarsi dalla stazione di Milano Centrale in via Doria, dove hanno scambiato qualcosa con un cittadino straniero che stazionava all’angolo della strada. Quest’ultimo, fermato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di 41 involucri di cocaina del peso totale di 31 grammi e di un pezzo di hashish del peso di 51 grammi, oltre a 1.300 euro in banconote di vario taglio. Sempre in Stazione Centrale, qualche ora dopo, i poliziotti hanno notato due persone, all’interno di un locale della stazione, impossessarsi di uno zaino di una viaggiatrice seduta ai tavolini intenta a consumare un pasto, e li hanno bloccati mentre tentavano la fuga, restituendo poi lo zaino alla proprietaria. (Com)