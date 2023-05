Serbia: ministro Esteri, adesione Ue rimane nostro obiettivo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione all'Unione europea rimane un obiettivo strategico della Serbia nonché una delle sue principali priorità di politica estera. Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, oggi a Bruxelles, in un incontro con il presidente della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Dacic ha osservato che la Serbia rimane "pienamente impegnata" nel processo di riforma e nel miglioramento di tutte le sfere della società, nonché nell'ulteriore sviluppo della cooperazione regionale. Parlando dei progressi del Paese balcanico sulla via europea, McAllister ha da parte sua valutato "in modo positivo" il processo di riforma, così come i passi compiuti dal governo serbo per armonizzare la sua politica dei visti con l'Ue, anche se ha sottolineato l'importanza "di un'ulteriore armonizzazione della politica estera e di sicurezza". Il capo della diplomazia serba ha quindi sostenuto che la Serbia non ha problemi ad armonizzare le sue politiche a quelle dell'Ue nella parte che "non danneggia" i suoi interessi nazionali.(Seb)