Maltempo: E-Distribuzione, riattivata la quasi totalità delle forniture

- Sin dalle prime ore dell'emergenza maltempo che ha interessato l’Emilia-Romagna, E-Distribuzione - società del gruppo Enel - si è prontamente attivata mettendo in campo una task force con oltre 700 tecnici, 170 gruppi elettrogeni e nove power station. Le esondazioni dei corsi d'acqua e frane hanno provocato il danneggiamento di tratti di rete elettrica sul territorio regionale e l’allagamento di centinaia di impianti, tra cui due Cabine Primarie. E-Distribuzione – riferisce una nota – ha riattivato la quasi totalità delle forniture inizialmente coinvolte, nonostante il perdurare di condizioni impervie e di difficile viabilità impedisca in molti casi le operazioni di ripristino. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico. È stata, inoltre, avviata una raccolta di fondi tra i dipendenti a favore delle popolazioni colpite dell'emergenza a cui l'azienda parteciperà con un ulteriore contributo dell'Azienda e del top management, incluso l’Amministratore delegato. Il Centro di controllo di Bologna sta monitorando la situazione h24, eseguendo le manovre in telecomando e coordinando il dispiegamento delle squadre sul territorio, per rialimentare il maggior numero di clienti rimasti senza energia elettrica. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione civile regionale e nazionale. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni”. (Rin)