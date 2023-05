Governo: Messina (Fd'I), anche "Le Figaro" riconosce ottimo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il quotidiano 'Le Figaro' riconosce l'ottimo lavoro svolto fin qui dal governo Meloni. Perfino il giornale francese riconosce l'importanza di un settore strategico come il made in Italy e sottolinea il valore dell'apposito ddl che darà spinta alla 'forza motrice della ripresa del Paese'. Alla faccia di una sinistra italiana a corto di argomenti e che spera negli insuccessi della nostra nazione, anche il quotidiano transalpino nota come il presidente Meloni abbia 'smentito gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento'". Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina. (Rin)