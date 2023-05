Roma: piazza di Spagna pedonale, ospiterà eventi di cinema e moda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il traffico delocalizzato la piazza sarà aperta così "a eventi di rilievo internazionale, da realizzare in piazza di Spagna e piazza Mignanelli legati al settore della moda e del cinema" e per questo si prevedranno "risorse finanziarie adeguate per la progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione", si legge ancora nella delibera. "È un altro tassello per il rilancio del centro storico di Roma su cui abbiamo lavorato in questi mesi con associazioni e residenti", spiega Angelucci interpellato da "Agenzia Nova". "Dopo la delibera per la riqualificazione di via Veneto, il cui progetto sta procedendo, anche questa delibera grazie al lavoro delle commissioni e della maggioranza arriva in Aula. Siamo molto soddisfatti", aggiunge. E annuncia: "A breve presenteremo in commissione anche la delibera per il rilancio di piazza Fiume". (Rer)