Ue: Urso, chiediamo indicazioni chiare a Commissione su piano materie prime critiche

24 luglio 2021

- L'Italia chiede alla Commissione europea di essere molto chiara sugli obiettivi relativi alla proposta di Regolamento sull'approvvigionamento di materie prime critiche. A dirlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio competitività di Bruxelles. "Noi abbiamo chiesto alla Commissione di essere molto chiara sulla sostenibilità di quegli obiettivi. Chiediamo alla Commissione di darci indicazioni su come fare, su come aprire i giacimenti nel nostro Paese, e su come insediare imprese che lavoreranno le materie prime critiche, perché questo giustamente ci chiedono, nonché su come riciclare di più e meglio nel campo della transizione energetica", ha detto. "Per farlo c'è bisogno di indicazioni precise: semplificazione delle procedure, individuazione dei siti strategici in cui poter realizzare gli stabilimenti e in cui poter aprire i giacimenti. Tanto più significativo questo in un paese come l'Italia, che ha un patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico naturale così evidente a tutti", ha aggiunto. (segue) (Beb)