Ue: Urso, chiediamo indicazioni chiare a Commissione su piano materie prime critiche (2)

24 luglio 2021

- L'Italia vuole proseguire con il piano europeo, ha confermato il ministro, "perché crediamo che bisogna garantire l'autonomia strategica europea sulle materie prime critiche fondamentali alla tecnologia green e alla tecnologia digitale, per non cadere dalla padella alla brace, dalla subordinazione all'energia russa alla subordinazione ben peggiore alle materie prime critiche che ci fornisce la Cina", ha dichiarato. Per farlo, ha poi concluso, "ci vuole responsabilità, consapevolezza e determinazione. Questo chiediamo alla Commissione. Poi parleremo con franchezza ai nostri cittadini". (Beb)