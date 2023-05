Bosnia: Bers firma con ministro Finanze tre accordi di sovvenzione per 43,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Bosnia Erzegovina, Zoran Tegeltija, e il direttore dell'Ufficio della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) nel Paese balcanico, Manuela Naessl, hanno firmato oggi a Sarajevo tre accordi sulle sovvenzioni per un valore complessivo di 43,8 milioni di euro. Lo riporta il sito web d'informazione "Klix". Con la firma di questi contratti saranno garantiti dei finanziamenti dai fondi dell'Unione europea riguardanti sia lavori su sezioni di alcuni tratti autostradali che un progetto di approvvigionamento idrico nella città di Visoko (Bosnia centrale). Alla cerimonia della firma ha partecipato anche l'ambasciatore dell'Ue in Bosnia Erzegovina, Johann Sattler.(Seb)