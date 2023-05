Covid: Quartini (M5s), commissione è aggressione a opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sette articoli della proposta di legge dell'istituzione della commissione d'inchiesta sul Covid "sono, con evidenza indiscutibile, pretestuosi, faziosi e strumentali: formulano un teorema politico precostituito, volto a giustificare una sentenza già scritta, altrimenti ingiustificabile. Perché non indagare anche a livello regionale? Perché indagare solo il livello governativo e nello specifico il governo Conte 2? È evidente che alla maggioranza non interessa affatto migliorare la sanità pubblica, ma piuttosto aggredire violentemente gli avversari politici. Cose che avvengono solo nei regimi autoritari, non nelle democrazie". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali alla Camera, intervenuto in Aula nella discussione generale sulla commissione d'inchiesta sul Covid. "Andare a rivedere le diverse scelte coraggiose che hanno aiutato a uscire dalla pandemia - prosegue il parlamentare - è utile se finalizzato a imparare, a migliorare. La maggioranza, invece, è guidata da un meccanismo molto miope, rispetto a una proposta di legge che dovrebbe avere un alto interesse nazionale, quello di migliorare il Servizio sanitario nazionale. Ma tra gli accusatori di oggi ci sono anche coloro che hanno tentato di usare il Covid a fini elettorali, fino ad aizzare rivolte popolari contro le Forze dell'ordine e le restrizioni, favorendo la diffusione del virus e di fatto ignorando e disprezzando il lavoro e il sacrificio dei medici e di tutti gli operatori sanitari, che si sono prodigati in una collaborazione mai vista, mettendo a rischio e a volte sacrificando la loro stessa vita. Si attaccano tutte le misure adottate dal governo Conte 2, senza alcuna base scientifica o giuridica, eppure nessun Paese ha saputo reagire in maniera più efficace e immediata dell'Italia, le cui misure sono state imitate all'estero. La contestazione arriva da quella destra che non ha saputo, nelle Regioni amministrate, impedire l'impatto peggiore della pandemia. Quelle stesse Regioni nelle quali le strutture private, con gli ospedali al collasso, si sono ben guardate dallo sporcarsi le mani con il Covid, preferendo patologie meno rischiose e più remunerative. Noi siamo orgogliosi che il governo Conte 2 abbia fatto quello per cui viene accusato, compreso il fatto di metterci la faccia. L'emergenza che riguarda questo testo non è quella sanitaria, ormai fortunatamente superata, ma è democratica. Questa commissione - conclude Quartini - sarà un'occasione mancata". (Com)