- In Italia “la maternità surrogata è già vietata dalla legge sia per le coppie etero che per quelle gay. La propaganda della destra è solo una fake news, ovvero il tentativo in puro stile Orbán di discriminare i bambini, con lo scopo di criminalizzare i genitori dello stesso sesso". Lo scrive su Twitter il deputato dem e responsabile diritti della segreteria nazionale del Pd Alessandro Zan. (Rin)