Pakistan: ex premier Kahn, Paese non può essere guidato da governo minoritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan non può essere guidato da un governo minoritario, costruito da rinnegati. Lo ha detto al quotidiano "Le Monde" Imran Kahn, ex primo ministro arrestato il 9 maggio e poi liberato. "Non temo una guerra civile, non al momento. Quello che temo è che le nostre istituzioni democratiche vengano smantellate", ha detto Kahn. "Delle elezioni dovevano aver luogo all'Assemblea provinciale del Punjab, che rappresenta circa il 60 per cento del Paksitan", ha ricordato l'ex premier. "Conformemente alla Costituzione, la Corte suprema ha ordinati di organizzarle il 15 maggio, ma il governo federale si è rifiutato", ha aggiunto Kahn. L'ex primo ministro ha poi affermato che nel caso in cui dovessero essere instaurati dei tribunali militari, il Paese cadrebbe sotto la legge marziale. Questo perché "nessuna legislazione autorizza i tribunali militari e guidare dei civili", ha detto Kahn. (Frp)