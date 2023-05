Maltempo: in Sardegna sopralluogo assessore Lavori Pubblici a ponte Oloè e foce Cedrino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il contrasto al rischio idrogeologico - sottolinea l’assessore - rappresenta una priorità per la Regione, in particolare sugli interventi necessari ai territori più fragili, che hanno già sofferto a causa di eventi calamitosi. È in fase di progettazione la realizzazione degli argini a protezione degli abitati di Irgoli e Onifai sulla sinistra idraulica del fiume Cedrino”. A Orosei, dove l’assessore ha incontrato i sindaci di Orosei e Galtellì, sotto controllo la situazione alla foce del fiume dove: “l’apertura meccanica, successiva a quella spontanea a nord in prossimità della foce armata, ha consentito all’acqua di defluire verso il mare, migliorando le condizioni”, conclude l’esponente della Giunta. (Rsc)