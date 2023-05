Teramo: Università, giovedì convegno su formazione e ricerca nelle Scienze e tecnologie alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà giovedì 25 maggio, alle ore 14:30 nella Sala delle lauree del polo didattico "S. Spaventa", il convegno "Attuali e future competenze per innovare le Scienze e Tecnologie Alimentari: il ruolo della formazione e della ricerca", organizzato dalla Sistal, Società Scientifica in Scienze e Tecnologie Alimentari, e dall'Università di Teramo, Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agroalimentari ed ambientali. L'evento, che include i contributi di esperti nazionali e internazionali, ha l'obiettivo di fornire la cornice per una discussione ampia sul ruolo e sull'evoluzione delle competenze professionali dei laureati nel settore delle Scienze e Tecnologie alimentari, offrendo spunti da diverse prospettive e considerando il ruolo del sistema accademico e i cambiamenti in corso. "La tematica – spiega Paola Pittia docente del Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Teramo - è di particolare importanza per i cambiamenti significativi che il settore delle produzioni alimentari sta vivendo, per le azioni richieste dalle linee strategiche della Comunità Europea con riferimento sugli aspetti del green e del digitale, per il corrispondente mercato del lavoro sempre più dinamico e fluido e per le nostre università che sono chiamate ad adeguare e rinnovare i percorsi formativi ". Paola Pittia è membro del Gruppo di lavoro dell'iniziativa "Pact for Skills" lanciato dalla Comunità Europea lo scorso anno e sviluppato dalla Dg Empl e Dg Agri e organizzatrice locale dell'evento.Il convegno, che registra la partecipazione di oltre 80 docenti provenienti da oltre 30 università italiane e straniere, si inserisce tra gli eventi organizzati dai 27 Paesi europei per celebrare l'"Anno delle competenze" lanciato dalla Comunità europea.(Gru)