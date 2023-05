Sri Lanka: colosso cinese Sinopec firma accordo per accedere a mercato carburanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In risposta alla crisi valutaria in corso nello Sri Lanka, il ministero dell'Energia ha intrapreso questa azione decisiva per garantire una fornitura ininterrotta di carburante ai consumatori", recita il comunicato, non mancando di sottolineare le "significative problematiche" affrontate dalla Ceylon Petroleum Corporation, la più grande raffineria dello Sri Lanka, e dalla Lanka Indian Oil Company, la filiale gestita dalla Indian Oil Corporation (Ioc) nello Stato dell'Asia meridionale. "Per affrontare queste problematiche, il ministero ha esplorato varie strategie, e una di queste ha comportato l'invito a produrre una manifestazione di interesse (Eoi) da rinomate compagnie petrolifere stabilite nei Paesi produttori. L'obiettivo è quello di importare, immagazzinare, distribuire e vendere prodotti petroliferi in reti gestite da rivenditori di distribuzione predeterminati in Sri Lanka, iniziativa approvata dal Consiglio dei ministri", recita il comunicato. "Uno dei requisiti chiave per i nuovi fornitori al dettaglio che accedono al mercato – spiegano da Colombo – è la loro capacità di garantire i requisiti valutari senza dipendere dal settore bancario nazionale. A queste società è stato dato mandato di reperire i propri fondi per l'approvvigionamento di carburante attraverso fonti estere, almeno durante il primo anno di attività". (segue) (Inn)