Sri Lanka: colosso cinese Sinopec firma accordo per accedere a mercato carburanti (3)

- All'incontro hanno partecipato, da parte singalese, rappresentanti della Ceylon Petroleum Corporation e della Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited. Da parte cinese, sono intervenuti rappresentanti di Sinopec Fuel Oil Lanka (Private) Limited, Sinopec Fuel Oil Sales Co. Ltd (Repubblica popolare cinese) e Sinopec Fuel Oil (Singapore) Pte. Ltd. Presenti anche il ministro dell'Energia singalese, Kanchana Wijesekera, i sottosegretari Denagama Vitharanage Chanaka, Indika Anuruddha, Shehan Semasingha, il consigliere anziano del presidente per la sicurezza nazionale e capo del personale, Sagala Ratnayake, il segretario del presidente, Saman Ekanayake, il governatore della Banca centrale, Nandalal Weerasinghe, e l'ambasciatore cinese, Qi Zhenhong. (segue) (Inn)