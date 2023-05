G7: Decaro, Bari ha già dimostrato di saper gestire eventi simili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ipotesi che il prossimo G7 si svolga in Puglia "non è ancora stato comunicato dal governo dove si terrà. Se lo facessero a Bari, noi abbiamo già dimostrato capacità organizzative e con le forze dell'ordine per gestire grandi eventi. Se lo facessero a Otranto? C'è un bellissimo castello con diverse sale da sfruttare". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro. (Rin)