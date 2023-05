© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di ripristino dei sensori Tutor, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 maggio, sarà chiuso il ramo di entrata di Legnano Rescaldina, verso Varese. In alternativa, da Legnano e Rescaldina, verso Varese, si consiglia di entrare a Castellanza. (Com)