Fisco: Fenu (M5s), su tredicesime ennesima presa per fondelli di italiani

- "Oggi il viceministro dell'economia Maurizio Leo, non si capisce quanto consapevolmente, inizia a svelare il grande bluff della delega fiscale. Un bluff su Flat tax e detassazione delle tredicesime destinato a delineare una bella presa per i fondelli degli italiani, che quest'anno non vedranno nessuna detassazione delle tredicesime stesse. In un'intervista, con domanda sin troppo chiara, viene fatto notare al viceministro che ci si era illusi di poter avere 450 euro in più in busta paga già a partire dalle prossime tredicesime. Qui Leo ammette che se ne riparlerà del 2024, risorse permettendo, con una capriola tecnico-politica davvero ragguardevole. Eh sì, perché il viceministro dice che forse tra un anno e mezzo si avrà una detassazione delle tredicesime applicando a esse una tassa piatta del 15 per cento. Perché in fondo, afferma il viceministro, la tredicesima può essere considerata come incremento di stipendio, ed ecco che il Governo potrebbe detassarla con la famosa proposta della Flat tax incrementale. Forse il viceministro si è reso conto delle difficoltà applicative della Flat tax incrementale, che non è destinata alle tredicesime bensì agli incrementi di reddito, e prova a confondere mele con pere? Noi siamo assolutamente favorevoli alla detassazione delle tredicesime, ma cosa c'entra la Flat tax? Sarebbe questa la novità? Conclusione di questo film fantasy: nessuna detassazione delle tredicesime, nessuna Flat tax incrementale, titoli di coda per una delega iniqua, pavida e senza risorse". Lo afferma in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5s in commissione Finanze della Camera. (Com)