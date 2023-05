Colombia: governo sospende colloqui con dissidenza Farc dopo omicidio minori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiamiamo tutte le persone armate a lasciare le armi nelle nebulose del passato. Ad accettare i benefici giuridici in cambio della pace, in cambio della non ripetizione definitiva della violenza, a lavorare come padroni di un’economia prospera ma legale che metta fine al ritardo delle regioni”, ha detto Petro. La Colombia deve “mettere una volta per tutte e definitivamente fine” a sei decenni di “conflitto armato”. A metà febbraio il governo ha definito gli strumenti legali che offrirà alle bande criminali per dare loro la possibilità di rinunciare alle attività illegali e contribuire al progetto di "Pace totale". I 54 articoli del progetto di legge - di "smantellamento delle organizzazioni criminali" -, sono pensati per le bande "ad alto impatto", che non hanno rivendicazioni di tipo politico, principalmente dedite a crimini come traffico di stupefacenti o estorsioni. Si parla di circa una ventina di strutture criminali interessate dalla legge, sulle oltre 50 totali, a fronte di sette-otto che hanno esplicitamente chiesto di consegnarsi alla giustizia. Uno strumento, sottolineano i proponenti, redatto partendo dalla "centralità" delle vittime, paletto che esclude ogni possibile "impunità" dei condannati. (segue) (Mec)