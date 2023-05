Colombia: governo sospende colloqui con dissidenza Farc dopo omicidio minori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti salienti del progetto, che è stato trasmesso al Parlamento, ad esempio c'è l'assenza di una vera e propria giustizia transazionale: i membri delle bande che decideranno di aderire al rigoroso percorso fissato dalla legge non verranno giudicati da una magistratura "ad hoc", come prevede ad esempio la legge dell'accordo di pace stretto a fine 2016 con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Esclusa anche la possibilità che i giudicati possano evitare l'estradizione negli Stati Uniti, una delle ipotesi da sempre più temute dalle formazioni illegali. Smantellando la struttura criminale, rinunciando alle azioni illegali, consegnando i beni ottenuti con i reati, offrendo informazioni utili alla giustizia e impegnandosi a una autentica riparazione delle vittime, i contraenti l'accordo potranno in cambio godere di un trattamento penale più morbido. Si parla di pene comprese tra i dieci e dodici anni divise in due segmenti: uno di vero e proprio carcere, senza benefici, di durata compresa tra i sei e gli otto anni, uno di pene sostitutive da quattro anni. Chi decide di aderire potrebbe dover restituire beni e asset allo Stato, potendo però trattenerne una parte pari al 6 per cento del valore complessivo. (Mec)