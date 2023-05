Calcio: cori razzisti contro Vini Jr, governo Brasile richiama ambasciatore in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Spagna, Mar Fernandez-Palacios, per riferire in merito al nuovo caso di razzismo subito dal calciatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius 'Vini' Junior, durante una partita del campionato di calcio spagnolo domenica 21 maggio. Lo riferisce il quotidiano "G1". L'iniziativa diplomatica ha l'obiettivo è trasmettere la posizione di ripudio e indignazione del governo brasiliano in relazione al caso. Vini Junior è stato vittima di attacchi razzisti durante la partita tra Valencia e Real Madrid valida per la 35esima giornata del campionato del paese iberico. Nel secondo tempo una parte del pubblico dello stadio Mestalla di Valencia ha iniziato a inveire contro l'atleta afro-discendente chiamandolo "scimmia". (segue) (Brb)