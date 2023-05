Montenegro: ministro Sviluppo, ad aprile tasso inflazione più basso della regione balcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione ad aprile in Montenegro è il più basso della regione balcanica. Lo ha riferito il ministro dello Sviluppo economico e del turismo di Podgorica, Goran Djurovic. Secondo gli ultimi dati Eurostat, condivisi dal ministro sul suo account Twitter, l'inflazione in Montenegro registra un 8,6 per cento ad aprile, mentre è del 14,8 per cento in Serbia, del 12 per cento in Macedonia del Nord, del 9,2 per cento in Slovenia e dell'8,9 per cento in Croazia. "L'iniziativa del governo volta a fermare l'inflazione ha dato ottimi risultati. Dietro di noi ci sono numerosi paesi dell'Ue che stanno lottando con l'inflazione. Con azioni concrete, mostriamo come viene preservato lo standard dei cittadini del Montenegro", ha sottolineato Djurovic su Twitter. (Seb)