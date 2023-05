Russia: Podolyak, non abbiamo "niente a che fare" con l'attacco a Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ucraina sta seguendo gli eventi nella regione russa di Belgorod con interesse (...) ma non ha nulla a che fare con essi": lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, commentando gli scontri armati in corso nella regione di confine russa. "Come sapete, i carri armati sono venduti da qualsiasi mercante d'armi russo e i gruppi di guerriglieri clandestini sono composti da cittadini russi", ha aggiunto il funzionario, ribadendo versione posta dalle autorità ucraine secondo cui la responsabilità dell'attacco a Belgorod sarebbe di gruppo dissidenti russi.(Kiu)