Indo-Pacifico: firmata estensione Patto di libera associazione Usa-Palau

- Gli Stati Uniti e Palau hanno firmato oggi l’estensione del Patto di libera associazione (Cofa), che consente alle forze Usa il libero accesso alle acque territoriali dell’arcipelago in cambio di assistenza economica e dell’impegno di Washington a difendere il Paese. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che alla cerimonia della firma a Porto Moresby, in Papua Nuova Guinea, ha preso parte il segretario di Stato Antony Blinken. “Gli Stati Uniti hanno una relazione storica e speciale con la Repubblica di Palau e intendono continuare ad assisterla su livelli significativi”, si legge nel comunicato. Il dipartimento di Stato ricorda che l’accordo dovrà essere approvato dal Congresso e che sono in corso ulteriori negoziazioni sull’Accordo per i servizi e i programmi federali. Oggi gli Stati Uniti hanno firmato anche un’intesa in materia di difesa e sicurezza con la Papua Nuova Guinea, che garantirà alle forze Usa accesso a porti e aeroporto del Paese.(Res)