Iran: ministra Esteri tedesca Baerbock, la brutale repressione continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran, “la brutale repressione purtroppo continua”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a margine della riunione con i colleghi dell'Ue a Bruxelles. L'esponente del governo federale ha condannato in particolare l'inasprimento mediante la videosorveglianza dell'obbligo di indossare il velo in vigore nella Repubblica islamica. Al riguardo, Baerbock ha denunciato che i diritti delle donne in Iran “continuano a essere calpestati”. La ministra degli Esteri tedesca ha, infine, affermato di non accettare che “metà della popolazione” iraniana sia “privata dei propri diritti”. (Geb)