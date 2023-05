Lavoro: Magni (Avs), necessarie risorse e sostegno per i lavoratori colpiti da maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio dei Ministri di domani, oltre alle necessarie risorse per la prima emergenza, approvi urgentemente tutti i provvedimenti legislativi necessari per garantire il massimo sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori, di tutti i settori, impossibilitati a lavorare, oltre a misure efficaci a tutela delle famiglie e delle imprese duramente colpite. Sono necessarie risorse e forme di sostegno al reddito per i tanti lavoratori che, oltre ad aver subito danni materiali, hanno perso e stanno perdendo giornate di lavoro e conseguentemente salario." Lo afferma il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni. "La dichiarazione dello stato di calamità assicuri gli ammortizzatori sociali per tutti, anche per i precari e gli stagionali. Particolare attenzione va messa poi in quei settori privi di ammortizzatori sociali come il settore agricolo, il turismo, le partite Iva. Se c'è necessità di un decreto speciale per prevedere tutte le casistiche si faccia", conclude Magni.(Com)