Maltempo: De Poli (Udc), governo riconosca stato emergenza nelle Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederò al governo il riconoscimento dello stato di emergenza anche per le aree colpite dall'eccezionale ondata di maltempo nelle Marche, soprattutto nel nord della regione. I Comuni maggiormente coinvolti, oltre a Senigallia, dove il fiume Misa nei giorni scorsi era tornato a salire destando preoccupazione tra i cittadini, sono fra gli altri Gabicce, Montegrimano Terme, Sassocorvaro Auditore e Pesaro. In queste realtà si sono verificati numerosi smottamenti e frane e la viabilità è stata danneggiata. Ringrazio il presidente della Regione Acquaroli per il puntuale lavoro che sta svolgendo in questi giorni, utilissimo per la ricognizione dei danni e per individuare, insieme alle altre istituzioni coinvolte, gli interventi prioritari da mettere in atto". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, in Senato, presenterà un'interrogazione parlamentare indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in cui chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza per la regione Marche. "Come ha bene evidenziato il presidente Acquaroli nella lettera - inviata venerdì scorso al ministro Musumeci e al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio - le conseguenze e le ripercussioni sul territorio sono tali da richiedere risorse straordinarie". (Rin)