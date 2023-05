Bangladesh: premier Hasina partita per Qatar per partecipare a Forum economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, è partita da Dacca oggi pomeriggio alla volta di Doha per una visita di tre giorni per partecipare al Forum economico del Qatar da domani al 25 maggio. Lo ha reso noto il suo segretario stampa, Ihsanul Karim. Al seguito della premier ci sono diversi membri del governo, tra cui il ministro dei Trasporti, Obaidul Quader, e il sottosegretario per l’Aviazione civile e il turismo, Mohammed Mahbub Ali, oltre ad altri funzionari e ad alti ufficiali della Difesa.(Inn)