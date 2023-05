Ambiente: Rotelli (Fd'I), proteggere biodiversità attraverso tutela suolo e aree marine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia dispone di un patrimonio unico da proteggere in termini di biodiversità. Un ecosistema naturale, agricolo e di biodiversità di valore straordinario che coniuga identità, cultura e storia della nazione. La Giornata della biodiversità è un momento per celebrare la bellezza e la complessità della vita sulla Terra, ma anche per richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di agire. Il cambiamento climatico, la deforestazione, l'inquinamento, l'urbanizzazione e le attività umane insostenibili stanno mettendo a rischio gli ecosistemi e le specie in Italia, così come in tutto il resto del mondo". Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio. "Dobbiamo aumentare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni unite, in particolare l'Obiettivo 15, che mira a preservare e ripristinare gli ecosistemi terrestri - aggiunge il parlamentare in una nota -. È fondamentale utilizzare le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal Pnrr con particolare riferimento alla tutela delle aree marine protette, dei parchi nazionali nonché grazie agli interventi per la rinaturalizzazione del fiume Po. A tale ultimo riguardo, a nessuno sfugge l'importanza di riattivare i processi naturali lungo tutta l'area del fiume Po per aumentare la resilienza nei confronti del rischio idrogeologico e tutelare gli habitat naturali".(Com)