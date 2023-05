Cina: Covid-19, approvati due vaccini efficaci contro sotto-variante XBB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due vaccini efficaci contro le varianti XBB del Covid-19 sono stati sinora approvati in Cina. Lo ha annunciato lo pneumologo Zhong Nanshan intervenendo all'edizione 2023 del Forum scientifico dell'area della Grande Baia, in calendario dal 20 al 23 maggio nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Zhong ha spiegato che la seconda ondata di Covid-19 in Cina, iniziata a metà aprile, dovrebbe produrre 65 milioni di casi a settimana e raggiungere il picco alla fine di giugno. Stando a quanto riferito da Chen Cao, ricercatore presso l'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali, le sottovarianti XBB di Omicron sono attualmente i ceppi di Covid-19 dominanti in Cina, ma non è stato rilevato nessun cambiamento apprezzabile nella loro patogenicità. (segue) (Cip)