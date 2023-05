Pnrr: Guerra (Pd), dal governo confusione, dica dove vuole andare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo accelerare i tempi e vogliamo sapere dove stiamo andando: il governo deve dirci quali intenzioni ha sul Pnrr". Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio del Partito democratico. "Non ci sono grandi margini per cambiare il Piano, però, arrivati a questo punto dobbiamo capire qual è la strada che il governo vuole intraprendere - ha aggiunto Guerra -. Se continuiamo a mandare il messaggio che questo Piano si può cambiare o addirittura stravolgere, senza dire né in quale direzione né con quali tempi si crea solo incertezza in tutti quelli che questo piano lo devono attuare. E questo non è accettabile". (Rin)