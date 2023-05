India: ritiro banconote 2.000 rupie, da domani cambio valuta, polemiche su documento identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un avvocato e dirigente del Partito del popolo indiano (Bjp), Ashwini Upadhyay, ha presentato un’istanza all’Alta corte di Delhi per contestare la possibilità di cambiare le banconote da 2.000 rupie senza l’obbligo di mostrare un documento di identità, chiedendo l’annullamento della disposizione. La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha annunciato il 19 maggio il ritiro dalla circolazione delle banconote da 2.000 rupie, che potranno essere cambiate da domani al prossimo 30 settembre. Al sistema bancario del Paese è stato chiesto di predisporre i servizi necessari per le operazioni di cambio. Per quanto riguarda le modalità, è previsto un limite di 20 mila rupie per ogni operazione; l’accesso è aperto a tutti, a prescindere dalla titolarità di un conto corrente, e sono applicabili le procedure di riconoscimento note come “Conosci il tuo cliente”, che le aziende utilizzano per valutare potenziali rischi o intenzioni illegali. (segue) (Inn)