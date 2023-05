India: ritiro banconote 2.000 rupie, da domani cambio valuta, polemiche su documento identità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio di quest’anno la Corte suprema ha respinto le istanze ricevute contro la demonetizzazione. I promotori dei ricorsi sostenevano l’arbitrarietà e l’incostituzionalità dell’operazione, in contrasto a loro dire con le disposizioni della Reserve Bank of India Act, la legge istitutiva della banca centrale. Il collegio costituzionale di cinque membri ha stabilito con quattro voti a uno che il processo di demonetizzazione non presentava nessuna falla di natura legale o procedurale né che peccasse in termini di proporzionalità. I ricorsi erano stati presentati da più di trenta firmatari, rappresentati dall’avvocato Palaniappan Chidambaram (che è un parlamentare del Congresso nazionale indiano, principale partito di opposizione), e avevano motivato la loro azione legale con l’impossibilità di consegnare a un deposito bancario il loro denaro, che ha poi perso valore legale, entro i tempi previsti. (Inn)