Maltempo: De Poli (Udc), fare squadra per sostenere popolazioni colpite

- Per sostenere l’Emilia-Romagna “il primo passo concreto sarà la sospensione di tasse e mutui, a carico dei cittadini e delle imprese dei Comuni colpiti da questa eccezionale ondata di maltempo”. Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli. “Siamo certi che il governo, come ha evidenziato ieri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la visita nelle zone alluvionate, non farà mancare il suo sostegno e individuerà tutte le misure necessarie per la ricostruzione e la ripartenza. Ci saranno già domani i primi interventi urgenti nel Consiglio dei ministri”, ha proseguito. “Non è il momento delle polemiche strumentali ma di fare squadra per sostenere le popolazioni maggiormente colpite in Emilia Romagna e Marche”, ha aggiunto. “Con 24 fiumi esondati e 36 mila sfollati solo in Emilia-Romagna e con cinquemila aziende (tra Emilia-Romagna e Marche) allagate e danneggiate – ha detto ancora De Poli –, la priorità delle istituzioni deve essere lavorare affinché si diano risposte concrete per chi oggi ha perso tutto. Condivido l’appello del presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Fermo, Gianni Gallucci: ci sono danni importanti per le aziende. Parliamo di macchinari, materiali e prodotti danneggiati, oltre che di frane e smottamenti che hanno reso inagibili numerose strade e infrastrutture. C’è bisogno di una mappatura dei danni in modo tale da individuare gli interventi maggiormente prioritari”. “E’ essenziale, inoltre, far ricorso al Fondo di solidarietà europeo: quindi non appena arriverà dagli enti preposti la documentazione richiesta, il governo potrà avanzare alla Commissione europea l’istanza per attingere al Fondo di solidarietà”, ha concluso De Poli. (Rin)