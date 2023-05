Lombardia: Beduschi, da Regione 2,2 milioni per prevenire peste suina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, di concerto con l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, stanzierà 2,2 milioni di euro per finanziare - attraverso un bando - l'acquisto di recinzioni per gli allevamenti suini, come opera di prevenzione contro l'insorgenza della PSA (Peste Suina Africana), trasmissibile dalla fauna selvatica e in particolare dai cinghiali. "Si tratta - dichiara Alessandro Beduschi - di una prima azione di difesa a tutela degli allevamenti di suini, che oltre a rappresentare una delle principali filiere per l'economia agricola lombarda, alimentano molte delle più famose specialità Dop italiane. Basti pensare che con quasi 4,4 milioni di capi, il patrimonio suinicolo della nostra regione pesa per quasi il 50% sull'intero comparto nazionale". La PSA è una malattia virale che colpisce i suini, non trasmissibile all'uomo, ma che causa pesanti perdite per il settore, in quanto i regolamenti europei precedono come misura di salvaguardia l'abbattimento dei capi negli allevamenti in cui ne viene accertata l'insorgenza. La presenza del virus è stata rilevata in cinghiali ritrovati nelle province di Alessandria, Genova e Savona. (segue) (Com)