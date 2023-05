Lombardia: Beduschi, da Regione 2,2 milioni per prevenire peste suina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le recinzioni aziendali - prosegue l'assessore Beduschi - possono rappresentare uno degli strumenti per contenere l'espansione geografica del virus, consentendo alle imprese agricole di poter proseguire la loro attività in piena sicurezza. Il bando, in uscita nel mese di giugno, sarà strutturato indicando tre fasce di priorità, suddividendo i territori in base al rischio di trasmissione. L'investimento oggetto di contributo dovrà avere un costo complessivo minimo di tremila euro e massimo di 30 mila euro per ciascun codice di allevamento attivo, con una spesa massima di 100 mila euro per ogni singolo imprenditore beneficiario. "Il provvedimento - conclude l'assessore Beduschi - precede una serie di misure per monitorare e contrastare la PSA, che presenteremo nelle prossime settimane grazie a un lavoro svolto in stretto raccordo con l'assessore Bertolaso, cui fa capo il servizio di veterinaria, oltre che con il Commissario straordinario nominato dal Governo, Vincenzo Caputo". (Com)