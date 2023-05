Turismo: Santanchè, per affitti brevi codice nazionale, no a criminalizzare, ma servono regole - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Per normare gli affitti brevi ci sarà "un codice identificativo nazionale" sulle case, "perché oggi il codice è regionale. Vogliamo uniformarlo perché abbia caratteristiche per tutti uguali, che senza quel codice non puoi andare sulla piattaforma". Lo ha affermato Daniela Santanchè, ministro del turismo, a margine di una conferenza stampa indetta da Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. (Video: Agenzia Nova) (Rem)