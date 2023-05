Milano: Di Maggio (Fd'I), mi dimetto da consigliere comunale per impegno in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Colgo l’occasione di oggi per ringraziare pubblicamente, di cuore, tutti quei milanesi che nel 2021 hanno scritto il mio cognome sulla scheda elettorale. Con le dimissioni del collega e deputato Andrea Mascaretti sarei da oggi consigliere comunale di Milano. Ruolo al quale rinuncio, per il mio impegno in Parlamento". Lo comunica Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d’Italia. "Ma questa scelta non significa non mettere al centro della mia azione politica il bene di Milano - aggiunge Di Maggio - continuerò a farlo da responsabile dei circoli territoriali del partito per questa città e da Roma, da Montecitorio, dove il mio impegno sarà ancora più incisivo per le battaglie di Fdi. Ringrazio la comunità umana a politica di Fdi che voluto che la mia azione politica di spostasse a Roma. Lascio spazio a chi può dedicarsi quotidianamente e fisicamente a questo ruolo di opposizione importante e impegnativo nella città che negli anni ha dimostrato essere la locomotiva del Paese. "Sia chiaro: rinuncio al posto a Palazzo Marino ma non rinuncerò mai a Milano” conclude. (Com)