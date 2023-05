Covid: Buonguerrieri (Fd'I), su commissione mai sottratti a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'iter di istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul Covid "non ci si è mai sottratti al confronto, mai ci si è sottratti alle richieste di chiarimenti: le proposte emendative sono state tutte puntualmente verificate nel merito, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio e sono state accolte tutte quelle che sono state ritenute migliorative del testo del provvedimento, mentre non sono state accolte tutte quelle proposte emendative volte a sopprimere alcune parti della proposta di legge o volte a stravolgerne il senso". Lo ha dichiarato, in Aula, il deputato di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, relatrice della proposta di legge di istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. "La commissione di inchiesta di cui si discute ha l'obiettivo di fare chiarezza sui fatti accaduti durante la pandemia, accertare la gestione dell'emergenza pandemica - ha continuato la parlamentare -, anche al fine di evitare che eventuali errori compiuti nella gestione della fase pandemica possano ripetersi in occasione di possibili eventi futuri di analoga portata e gravità". (Rin)