Infrastrutture: il vice ministro Rixi in Malesia per la fiera Lima, poi tappa a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, è impegnato in un viaggio che fa tappa in Malesia e a Singapore per rappresentare il governo italiano alla 16ma edizione della fiera Langkawi International Maritime and Aerospace (Lima). Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota. L'evento, con cadenza biennale, rappresenta una delle più grandi fiere marittime e aerospaziali dell'Asia-Pacifico. Prima tappa, il saluto a bordo del Pattugliatore polivalente d’altura della Marina Militare italiana "Morosini", equipaggiato con sistemi di ultima generazione. Sono previsti incontri col primo ministro Anwar Ibrahim, col ministro dei Trasporti Anthony Loke e col ministro della Difesa Mahathir Mohamad. Il vice ministro Rixi visiterà gli stand delle aziende italiane presenti al Lima 2023. Il viaggio proseguirà per Singapore dove incontrerà i principali stakeholders marittimi che operano in Europa. (Res)