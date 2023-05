Ue-Corea del Sud: valutiamo sviluppo meccanismo comune su industria semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue e Corea del Sud valuteranno lo sviluppo di un meccanismo comune per il rafforzamento delle reciproche industrie dei semiconduttori. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata da Ue e Corea del Sud al termine del vertice di Seul. "Condividiamo l'obiettivo di rafforzare la competitività globale delle industrie dei semiconduttori nell'Ue e in Corea. A tal fine, valuteremo la possibilità di sviluppare un meccanismo comune per la sicurezza e la resilienza della catena di fornitura dei semiconduttori e ci impegniamo a condurre attività di ricerca e sviluppo in collaborazione nel campo dei semiconduttori avanzati, compresi i semiconduttori di potenza, i semiconduttori automobilistici e i dispositivi avanzati", si legge nella dichiarazione. "Inoltre, continuiamo a consultarci da vicino sulle nostre rispettive politiche industriali, tra cui la promulgazione e l'attuazione dell'European chips act, ed esploriamo modi per collaborare su potenziali interruzioni delle catene di fornitura dei semiconduttori", conclude il documento. (Beb)