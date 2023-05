Regno Unito: Braverman su accuse abuso di potere, non è successo niente di inappropriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha insistito sul fatto che "non è successo niente di inappropriato", difendendosi così dalle accuse di aver infranto il codice ministeriale per la seconda volta. Parlando per la prima volta da quando le accuse sono emerse durante il fine settimana, Braverman ha ammesso il reato di eccesso di velocità, dicendo: "L'estate scorsa stavo accelerando, mi dispiace, ma ho pagato la multa e ho recuperato i punti sulla patente". Alla domanda diretta se avesse chiesto ai dipendenti pubblici di organizzare un corso individuale per eccesso di velocità, la signora Braverman non ha negato l'affermazione e ha detto: "Sono fiduciosa che non sia successo nulla di inappropriato", aggiungendo: "Siamo ora concentrati sul lavoro per il popolo britannico". (Rel)